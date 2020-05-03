Сараево, , 17:50 — REGNUM Член президиума Боснии и Герцеговины Шефик Джаферович заявил, что его страна сама может справиться с дезинфекцией, и подчеркнул, что помощь России в этом вопросе нежелательна. Об этом сегодня, 3 мая, сообщает РИА Новости.

По словам Джаферовича, вооруженные сил Боснии и Герцеговины имеют собственные подразделения, обученные проведению дезинфекции. Президиум БиГ готов в любой момент дать одобрение для применения этого подразделения в любой части нашей страны.

В вопросах дезинфекции страна должна опираться на собственные ресурсы, считает Джаферович.

Напомним, что правительство БиГ пригласило российских военных для помощи в дезинфекции города Мостар. При этом с 9 по 23 апреля российские военные уже дезинфицировали различные объекты в стране.

Однако министр безопасности Боснии и Герцеговины Фахрудин Радончич отказал во въезде в страну российским военным, которых пригласили для дезинфекции города Мостар.