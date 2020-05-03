Тегеран, , 17:32 — REGNUM В Иране парламент (меджлис) десятого созыва прекратит свою работу 26 мая. Об этом 3 мая сообщили в пресс-службе иранского законодательного органа.

«Конечной датой (работы) парламента десятого созыва является 26 мая», — цитирует пресс-служба заявление представителя президиума парламента Асадулла Аббаси.

По словам Аббаси, иранский меджлис будет проводить открытые заседания вплоть до 20 мая, после чего они прекратятся, так как наступит праздник разговения у мусульман, знаменующий завершение поста в священный месяц Рамадан.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 21 февраля в Иране в более чем в 200 избирательных округах 31 провинции страны прошли выборы в парламент одиннадцатого созыва, состоящий из 290 депутатов. По данным, которые предоставил глава МВД Ирана Абдолрез Рахмани Фазли, явка избирателей составила 42,57%.

По предварительным оценкам иранских СМИ, на февральских выборах в меджлис победу одержали консерваторы, а реформаторы, поддерживающие правительство президента Хасана Рухани, потерпели сокрушительное поражение.

Однако точное распределение мест в иранском меджлисе станет известно позже, так как в ряде округов планировалось провести второй тур выборов, который был перенесен из-за эпидемии коронавируса с апреля на сентябрь.

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