Москва, , 17:18 — REGNUM Северный флот провёл учения по высадке десанта морской пехоты на арктическое побережье, сообщает 3 мая пресс-служба флота.

Одной из целей манёвров была отработка действий в условиях Крайнего Севера.

«Учения состоялиь в районе губы Кутовая Мотовского залива Баренцева моря на полуострове Средний. В них приняли участие военнослужащие миномётной батареи и батальона морской пехоты на штатной технике — 20 единицах БТР-80, экипажи БДК (большой десантный корабль) «Александр Отраковский» и «Кондопога», а также малого ракетного корабля «Айсберг» и малых противолодочных кораблей «Брест» и «Снежногорск», — указано в сообщении пресс-службы Северного флота.

Было задействовано свыше 300 военных моряков и морских пехотинцев, которые отработали тактику ведения боя в условиях Крайнего Севера с применением малокалиберной артиллерии, стрелкового оружия, миномётов и гранатомётов.

Кроме того, были проведены учения по совместным действиям по выявлению и уничтожению огневых точек противника корабельной артиллерией. При этом миномётчики морской пехоты освоили ведение огня с палуб кораблей.

Экипажи десантных кораблей отработали в Баренцевом море отражение воздушного нападения противника на морской десантный отряд.

После выполнения программы учений морпехи и их боевая техника погрузились обратно на десантные корабли, были доставлены в губу Печенга, откуда совершили марш на технике в пункт постоянной дислокации — гарнизон Спутник.

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