Киев, , 17:30 — REGNUM Фрегат военно-морских сил Украины «Гетман Сагайдачный» выполнил практические стрельбы в Черном море. Об этом 23 мая сообщается на сайте украинского министерства обороны.

Отмечается, что учебно-боевой задачей, поставленной перед личным составом флагмана ВМС Украины, была отработка действий по «уничтожению условного противника с зенитной автоматической артиллерийской 30-миллиметровой установки — АК-630», для чего с фрегата были произведены стрельбы «из корабельной артиллерийской установки АК-100».

Читайте также: Украина заявила об «антигибридных» военных учениях с НАТО в 2020 году

В ведомстве также подчеркнули, что личный состав корабля «Гетман Сагайдачный» впервые за несколько лет провел стрельбы из пускового ракетного комплекса ПК-16 для обеспечения радиоэлектронных помех.

В минобороны добавили, что украинские военные со всеми поставленными задачами успешно справились.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее представители пограничной полиции Грузии и экипаж кораблей НАТО провели совместные военные учения в Черном море.

Читайте также: В Черном море прошли учения с участием кораблей Грузии и НАТО

Читайте ранее в этом сюжете: «Уровень Сомали»: В интернете высмеяли учения ВМС Украины