Рига, , 16:30 — REGNUM

Сотрудников фонда «Историческая память» следует поздравить с хорошими результатами, особенно выделив их работу по привлечению к ответственности живых нацистских преступников, служивших в латышском легионе СС, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 3 мая, комментируя выводы доклада латвийского Бюро по защите конституции.

Как сообщалось ранее, в Риге опубликован очередной годовой доклад латвийского Бюро по защите конституции — ведущей спецслужбы Латвии. Особое место в нём уделено угрозе, которую представляет для прибалтийских государств упрочение исторического сознания граждан России, проводимая руководством нашей страны политика исторической памяти. Среди исследовательских центров, чья деятельность особенно беспокоит Ригу, назван фонд «Историческая память».

«Из года в год повторяется одна и та же история: в очередном докладе латвийского Бюро по защите конституции всплывает тема современных российских исторических исследований и публикации их результатов как угрозы безопасности современного латвийского государства. Чаще других в данной связи упоминается известный в нашей стране фонд «Историческая память», который только недавно выступил с важнейшей публикацией приказа Карла Маннергейма об организации концентрационных лагерей для русского населения оккупированной финнами части территории СССР

Первое, что мне хотелось бы сказать в этой связи, — это поздравить сотрудников фонда с хорошими результатами. Опубликованная ими в прошлом году книга «Прибалтийский излом (1918−1919). Август Винниг у колыбели эстонской и латышской государственности» действительно даёт уникальную возможность реалистично взглянуть на принятую после 1991 года в Прибалтике мифологию возникновения предвоенного латвийского и эстонского государств. Это, кстати говоря, латвийской спецслужбе очень не нравится. Точно то же самое можно сказать о опубликованных фондом воспоминаниях латвийского посланника в Берлине в 1938—1940 годах Эдгарса Криевиньша.

В докладе латвийских спецслужбистов об этом не сказано (стыдно всё-таки, видимо, приводить такой аргумент), но фонд «Историческая память» на основе архивных исследований проводит ещё и важнейшую работу по привлечению к ответственности живых нацистских преступников, служивших в латышском легионе СС. Все они в годы Великой Отечественной войны отметились преступлениями на территории советских прибалтийских республик, а также современных Ленинградской, Новгородской и Псковской областей, а также в Белоруссии. И все они в почёте в современной Латвии.