Москва, , 16:30 — REGNUM Бывший канцлер Германии, председатель комитета акционеров компании Nord Stream AG Герхард Шрёдер считает, что в условиях пандемии коронавируса антироссийские санкции совершенно бесполезны и их необходимо отменить. Его слова передает издание Tagesspiegel.

По словам Шрёдера, антироссийские санкции никогда не приведут к тому, что Россия изменит свою политику.

«Любой, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается. Ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине. Это реальность», — сказал Шрёдер.

Что касается ситуации в Донбассе, то ее возможно урегулировать только в том случае, если Украина станет полноценным федеративным государством, в котором Донбасс будет иметь «больше автономии».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, санкции против России Запад ввел после того, как Крым вернулся в состав РФ, а в Донбассе началась война. При этом первопричину этих событий, а именно Евромайдан, спровоцировали именно страны Запада, а вовсе не Россия.