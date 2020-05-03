Париж, , 16:03 — REGNUM Глава французской партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен выразила опасения в отношении использования приложений по отслеживанию контактов между заразившимися людьми, передает BFM TV.

Марин Ле Пен заявила, что «разделяет озабоченность» жителей Франции в отношении общественной и личной свободы.

По её словам, введение в силу подобных приложений «создаст реальную проблему» в отношении медицинской конфиденциальности.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что ношение защитных масок должно быть «не обязательным, а разумным».

Подробнее в материале: Глава МВД Франции: ношение защитных масок должно быть не обязательным