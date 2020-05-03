Берлин, , 15:59 — REGNUM Крым «вернётся» в состав Украины ещё при жизни экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, заявил посол Украины в ФРГ Андрей Мельник, предложив политику заключить пари. Об этом сообщило 3 мая информационное агентство «Укринформ».

Мельник назвал Шрёдера «лоббистом милитаристской Москвы», которому не удаётся добиться отмены антироссийских санкций со стороны Евросоюза из-за «мощной солидарности Федерального правительства Германии и всего немецкого общества по несокрушимой поддержке Украины».

«Хотелось бы объявить этому 76 летнему экс-политику и топ-лоббисту Кремля своеобразное пари: еще при его жизни Крым непременно вернётся в лоно матери-Украины. Это так же очевидно, как и то, что солнце встаёт на Востоке и садится на Западе», — заявил Мельник.

Напомним, ранее бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер дал интервью Tagesspiegel, в котором призвал отменить антироссийские санкции, а также подчеркнул, что ни один российский президент не «вернёт» Крым Украине.

Как сообщало ИА REGNUM, Крым вошёл в состав России в 2014 году по итогам референдума. Поводом для проведения референдума стал вооружённый государственный переворот в Киеве, который уничтожил законную власть на Украине.

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