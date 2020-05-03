3 мая 2020 | Время чтения 7 мин

Ариф Асалыоглу, , 15:38 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Обвинения ОАЭ в адрес Турции по ливийскому вопросу

Как сообщает новостной портал Ahval News, министерство иностранных дел и международного сотрудничества ОАЭ сделало заявление относительно столкновений в Ливии. В данном заявлении поддерживается разрешение ситуации в Ливии, а также озвучивается призыв соблюдать условия решений, принятых по итогам Берлинской конференции по Ливии, и подчеркивается важность призывов ООН по этому вопросу. Помимо того, особое внимание было акцентировано на том, что Турции следует отказаться от вмешательств во внутренние дела Ливии под видом борьбы с «террористическими» группировками. Также в заявлении сказано: «Действия Турции затрудняют установление перемирия. Международному сообществу следует предпринять меры и принять окончательное политическое решение по этому вопросу».

Когда будут активированы С-400?

Как пишет газета Cumhuriyet, депутат центристской турецкой Хорошей партии от измирского округа Айтун Чырай поинтересовался у министра национальной обороны Турции Хулуси Акара о состоянии ситуации с российскими зенитными ракетными комплексами С-400. Напомним, что именно С-400 стали причиной разногласий между НАТО/США и Турцией. Чырай обратился со следующими вопросами: «По сообщениям Reuters, реализация плана по активации С-400 приостановлена. Верно ли это? Если верно, то на какой срок? Если же реализация плана приостановлена на неопределенный срок, то означает ли это, что С-400 больше никогда не будут активированы? Если да, то значит ли это, что комплексы С-400, которые обошлись турецкому народу в 2,5 миллиарда долларов, будут гнить на складах, как указывает Reuters?» С ответом на эти вопросы выступил пресс-секретарь аппарата президента Турции Ибрагим Калын. Он назвал во время заседания НАТО в онлайн-режиме причины, по которым С-400 не установлены. Также Калын добавил, что после завершения пандемии коронавируса будет разработан план действий.

Турцию призывают заключить новые соглашения

Как сообщает турецкая редакция Deutsche Welle, после окончания пандемии коронавируса следует пересмотреть договоренности между Турцией и ЕС относительно беженцев. Один из авторов соглашения касательно мигрантов Джеральд Кнаус отметил, что необходимо заключить новые договоры для облегчения положения мигрантов в Турции, которые столкнулись с затруднениями по причине распространения вируса в стране.

Минобороны Турции сообщило о теракте

Согласно телеканалу NTV, министерство национальной обороны Турции сделало заявление о совершении теракта в сирийском Африне, в результате которого был взорван заминированный топливный танкер, погибли 40 человек, 11 из которых дети, 47 человек были ранены. Все погибшие и раненые являются гражданскими лицами. Предполагается, что теракт был организован Отрядами народной самообороны/Рабочей партией Курдистана. Раненые были доставлены в центральную больницу в Африне. Есть опасения, что число погибших может возрасти.

Турция впервые была отнесена к «автократическим странам»

Согласно новости, опубликованной турецкой редакцией DW, немецкий Фонд Бертельсмана опубликовал итоги своего исследования относительно определения Индекса трансформации. Данные исследования проводятся каждые два года начиная с 2004-го. Турция заняла 77-е место среди 137 стран. Таким образом, она впервые была отнесена к «автократическим странам». Как отмечается в отчете, приведший к такой трансформации «новый период» начался после проведения в Турции референдума о переходе от парламентской к президентской форме правления.

Такого Рамадана еще не было

Как сообщает новостной портал AktifHaber, проповедник Фетхуллах Гюлен отметил в своей статье для NBC, что в этом году священный месяц Рамадан сильно отличается от прежних. Он указал на возникшие в связи с пандемией новые правила во время Рамадана и добродетели священного месяца. Гюлен подчеркнул, что в этом году в мечетях не будет хватать присутствия мусульман, и добавил: «В этом году к числу освобожденных от поста детей, путешественников, беременных женщин и других присоединились и пострадавшие от коронавируса. В этом году мы будем молиться в особенности за медработников, сотрудников служб неотложной помощи и работников других служб первой необходимости, которые рискуют собой ради обеспечения здоровья и основных потребностей общества. Спасение и поддержание жизней людей, а также служение во имя пользы для их здоровья являются самими благими действиями во имя Всевышнего. В Коране сказано, что спасение одной человеческой жизни стоит спасения всего человечества. Всевышний (с.а.в.) указывал, что самыми благими для людей являются те, кто приносит им пользу».

Китайские фирмы получили новые тендеры

Как сообщается в новости, опубликованной в газете Dünya Ekonomi, министерство транспорта и инфраструктуры Турции приобрело у КНР 176 локомотивов и большое количество вагонов для ветки метро из нового аэропорта Стамбул. Общая сумма сделки составила 500 миллионов долларов. Завершить проект планируется в 2022 году. Министерство провело закрытый тендер в рамках этой сделки, сославшись на пандемию коронавируса. Однако стоит отметить, что данный тендер был объявлен еще в 2019 году, а в этом только завершен.

Половина Стамбула нуждается в помощи

Как сообщает в своей статье в газете BirGün колумнист Эрк Аджарэр, член городского совета мэрии Стамбула от парламентской группы Республиканской народной партии и ее пресс-секретарь Тарык Балъялы, в Стамбуле остро ощущается рост нищеты, уже невозможно скрывать экономический кризис. Особенно ярко это видно из запросов об оказании помощи, которые поступают в мэрию. Согласно данным на 24 апреля, запрос отправили 626 000 семей, тогда как ранее эта цифра достигала лишь 260 000. Таким образом, количество семей, нуждающихся в помощи, возросло до 886 000. Ожидается, что в течение десяти дней их будет уже миллион.

Сколько у Турции осталось валюты?

Как сообщает газета Sözcü, стране дорого обошлось указание Центрального банка Турции государственным банкам продавать по низким ценам имеющуюся валюту для того, чтобы удержать курс на уровне 7 турецких лир за 1 доллар США. За 15 месяцев из чистых международных резервов было потрачено 65,7 миллиарда долларов. В марте запасы резервов, включая золото, снизились на 92 миллиарда долларов. В марте сумма брутто резервов Центрального банка Турции, включая золото, снизилась на 14,5%, т. е. на 92,1 миллиарда долларов. В аналогичном периоде запасы валюты снизились на 21,9%, т. е. на 59,2 миллиарда долларов, а золотой фонд увеличился на 3,3%, т. е. на 31,4 миллиарда долларов. Из этого следует, что Центральный банк Турции потратил еще 14,1 миллиарда долларов из резервов. Таким образом, за 15 месяцев из чистых международных резервов было потрачено 65,7 миллиарда долларов.

КОРОТКО О ВАЖНОМ

По словам председателя Ассоциации экспортеров металлургии Турции Аднана Аслана, за первые 20 дней апреля уровень экспорта снизился на 35,7%, т. е. на 574 миллиона долларов. Как он отметил, если так продолжится и дальше, то в мае они будут вынуждены приостановить производство.

Управление по связям при аппарате президента Турции сообщило о том, что Анкара направила медицинскую помощь для поддержки борьбы с пандемией коронавируса своему партнеру по НАТО — США.

Министр здравоохранения Турецкой Республики Северного Кипра Али Пилли поделился новостью о том, что за последние 14 дней в стране не было обнаружено новых случаев инфицирования коронавирусом.

Заместитель председателя Партии будущего Селчук Оздаг сделал заявление относительно ранних выборов: «Правящий «Народный альянс» (Партия справедливости и развития + Партия националистического движения) поддерживает 35% населения. Около 20% не определилось с выбором. Таким образом, у администрации президента мало шансов на победу».

Запрет на посещение Великого народного собрания Турции, введенный ввиду мер по предотвращению распространения коронавируса, будет продлен до 31 мая.

В Турции обнаружена новая террористическая организация. Пресс-секретарь Партии справедливости и развития Омер Челик сказал: «Те, кто заявляет о наличии «дворцового режима», на самом деле признается в причастности к Организации по нейтрализации демократии (DEFÖ)».