Москва, , 15:27 — REGNUM Механизм управления в России очень сложный, это требует участия президента Владимира Путина в решении многих вопросов. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в интервью программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия-1».

"В России это очень сложный механизм», — сказал Песков об управлении страной.

По его словам, без президента нельзя решить целый ряд вопросов, связанных с отношениями федерального центра и различных ведомств, а также межбюджетными отношениями.

Песков не стал отвечать на вопрос о том, устал ли от этого Путин. Он напомнил, что действующего президента на выборах поддержали люди, и он исполняет свои непосредственные обязанности.

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