Париж, , 15:15 — REGNUM Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что ношение защитных масок должно быть «не обязательным, а разумным», передает BFM TV.

«Ношение маски должно быть обязательным в определенное время дня, но не везде, и не всё время. Мэры не должны навязывать эту меры приказами», — заявил глава МВД Франции.

Кристоф Кастанер также признал нехватку медицинских масок в стране, но подтвердил, что «существует нехватка в мире, все страны мира с этим сталкиваются».

«Помните, что в начале эпидемии в Ухане Франция предоставила маски Китаю», — заявил министр.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу института общественного мнения во Франции, 39% жителей страны доверяют правительству в управлении кризисом, связанным с коронавирусом.

Подробнее в материале: Опрос: 39% жителей Франции доверяют правительству в управлении кризисом