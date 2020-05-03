Бишкек, , 15:01 — REGNUM Власти Казахстана организовали чартерный рейс, которым из Таиланда и Камбоджи в аэропорт Чимкента вывезли 24 гражданина Киргизии. Об этом сообщает пресс-служба киргизского МИДа.

В столицу Киргизии их доставили на специальном автотранспорте и поместили в обсервацию в одно из медицинских учреждений города Бишкека.

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Также министерство иностранных дел Киргизии договорилось с властями Объединенных Арабских Эмиратов об организации коммерческого чартерного рейса из Дубая в Бишкек.

На этом самолете сегодня, 3 мая, в аэропорт киргизской столицы вылетели 180 киргизстанцев.

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