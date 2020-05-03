Эр-Рияд, , 14:37 — REGNUM Посольство Индонезии в Эр-Рияде репатриировало 265 граждан Индонезии из Саудовской Аравии во время пандемии COVID-19, сообщает CNN Indonesia.

В борьбе с распространением COVID-19 правительство Саудовской Аравии проводит политику постепенной блокировки с начала марта 2020 года.

«Мы обращаемся к сотрудникам иммиграционной службы Саудовской Аравии с просьбой разработать политику для находящихся в неблагоприятном положении индонезийцев, у которых просрочены билеты», — заявил посол Индонезии в Саудовской Аравии Агус Мафтух Абегебриэль.

Ранее посольство Индонезии в Эр-Рияде оказывало помощь в получении разрешений на выезд 97 гражданам Индонезии. Их отправили домой на специальном рейсе Saudia Airlines 9 апреля 2020 года.

После почти одного месяца переговоров с авиакомпанией Saudia Airlines, 2 мая 2020 года, они были готовы перевезти граждан Индонезии в страну.

Как сообщало ИА REGNUM, репатриация 170 индонезийских граждан из Таиланда была проведена в субботу, 2 мая, после введения продления запрета на осуществление международных коммерческих рейсов.

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