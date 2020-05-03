Минск, , 14:38 — REGNUM О корректировке планов по реагированию на учения, которые были запланированы НАТО у белорусских границ, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая в ходе совещания, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, мероприятия по реагированию Белоруссии на учения НАТО, проведение которых было запланировано у белорусских границ, рассматривались «более широко» и республика «ни на миллиметр» не отступила от намеченного в «плане реагирования». Но, как отметил Лукашенко, планы были «немного» откорректированы после того, как стало известно, что НАТО не планирует проводить масштабные мероприятия.

«Соответственно, и мы более сдержанно реагировали на это», — подытожил он, добавив, что некоторые войсковые подразделения в данный момент находятся на полигонах и продолжают учения, но в основном войска находятся в местах постоянной дислокации.

Напомним, что с 20 апреля по 20 мая на территории ФРГ, Польши и стран Прибалтики должна была пройти завершающая часть учений НАТО «Защитник Европы» с участием 37 тысяч военных из восемнадцати стран. В марте стало известно о корректировке масштабов учений НАТО в связи с пандемией COVID-19.