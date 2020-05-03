Киев, , 14:28 — REGNUM В Киеве на Майдане Незалежности предприниматели вышли протестовать против карантина, за право на труд и равные возможности предпринимательства, написал один из участников акции Сергей Доротич 3 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

По его словам, протестующие стараются соблюдать дистанцию, все они используют средства индивидуальной защиты.

Предприниматели требуют снять карантинные ограничения, отменить налоги для бизнеса, которому было запрещено работать в период карантина, ввести временный мораторий на проверки контролирующими органами, предоставить кредиты на льготных условиях.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее мэр Черкасс Анатолий Бондаренко заявил, что карантинные ограничения являются несправедливыми, поскольку запрещают работать мелким предпринимателям, но не касаются крупных торговых сетей.

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