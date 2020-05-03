Москва, , 13:50 — REGNUM

Стоит внимательно присмотреться к тем политическим и репрессивным шаблонам, которые российские власти на всех уровнях легко взяли на вооружение перед лицом испугавших их обстоятельств, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 3 мая, комментируя высказывания члена Совета Федерации Владимира Круглого.

Как сообщалось ранее, сенатор призвал руководителей вузов не «загонять» всех студентов на практику в медицинские учреждения, где лечат COVID-2019, а также напомнил о принципе добровольности в этом вопросе и о необходимости предоставлять практикантам все те же права и средства защиты, которые получают сотрудники больниц.

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«Нет оснований не верить Владимиру Круглому, тем более что сам он в прошлом медицинский работник. Перед лицом приведённых им фактов и оценок давайте вдумаемся и, вслед за проправительственными пропагандистами, сравним ситуацию в преодолении новой коронавирусной инфекции с войной, причём не абстрактной «войной», а войной конкретной, той, которую советское правительство и советский народ вели с нацизмом — «коричневой чумой».

Студентов медицинских вузов «загоняют» на практику в медицинские учреждения, где лечат COVID-19… Помню, как ещё совсем недавно СМИ вещали нам, как это было ужасно, что в 1941 году дивизии народного ополчения бросили навстречу гитлеровским войскам под Москвой — бросили мало обученных, плохо оснащенных. Сегодня угроза многократно меньше той, но обратите внимание, власти — как политические, так и образовательные, — рьяно ангажируют «добровольцев», должным образом их не оснащая!

Реакция, правда, у молодёжи тогда и сейчас разная. В 1941-м тысячами шли в райкомы комсомола и партии записываться, а сейчас и за деньги не очень хотят. Кто виноват? Студенты? Или то самое «отсутствие идеологии», которое нам уже не первое десятилетие суют в нос в качестве особого блага современной капиталистической жизни в России?

Возьмём другой пример. Посмотрите, как быстро и рьяно распространяется практика наказаний граждан за несоблюдение режимов, внедрённых на как минимум сомнительных с точки зрения законности основаниях. Штрафовать, штрафовать и штрафовать! Причём штрафы-то какие: для многих это половина месячного дохода, если не весь! Это что, нормально? Но те, кто сегодня ратует за такое ужесточение, с пеной у рта будут доказывать, что это советский режим был репрессивным, а сейчас свобода и демократия.

Итак, привлекать студентов на работу в клиники, где существует повышенная опасность заражения COVID-19, можно только на добровольной основе. Студентам-добровольцам должны быть обеспечены все правовые и другие гарантии и условия, поощряющие их выбор.