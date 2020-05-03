3 мая 2020 | Время чтения 9 мин

«Сербия обеспечила местным албанцам образование на албанском языке, работают региональные телеканалы на албанском, албанцы также могут получить высшее образование на родном языке. Так что у албанцев есть все права, как и у всех других граждан Сербии. Но определенные политические трения всё же существуют».

Татьяна Стоянович, , 15:57 — REGNUM В последнее время США предпринимают ряд усилий для того, чтобы Белград и Приштина возобновили переговоры о достижении «всеобъемлющего соглашения о нормализации отношений». Роль главного посредника между руководством Сербии и албанскими сепаратистами в Приштине принадлежит спецпредставителю президента США Ричарду Гренеллу. По словам премьер-министра сепаратистского Косово в отставке Альбина Курти, Гренелл нацелен на скорое заключение соглашения и ради этого готов надавить на албанское руководство, заставив его согласиться на «обмен территориями» с Белградом. Согласно данному сценарию, который первый озвучил президент Сербии Александр Вучич и который потом «скорректировал» лидер сепаратистов Хашим Тачи, Белград мог бы получить часть территории на севере края, где проживает преимущественно сербское население, а Приштина в обмен на это могла бы присоединить к контролируемой сепаратистами территории три муниципалитета юга центральной Сербии, в которых компактно проживают албанцы (Прешево, Буяновац и Медведжа). Насколько албанское население этих трех муниципалитетов сегодня готово к такому обмену, корреспонденту ИА REGNUM Татьяне Стоянович рассказывает председатель «Унии албанцев в Сербии» Демо Бериша.

Косово Иван Шилов © ИА REGNUM

В последнее время идея «обмена территориями» между Белградом и Приштиной активно обсуждается рядом СМИ в связи с усилиями спецпредставителя президента США Ричарда Гренелла, стремящегося вернуть стороны за стол переговоров. В качестве предмета такого обмена фигурируют некоторые населенные пункты на севере Косово и Метохии с одной стороны и три южных муниципалитета Центральной Сербии — Прешево, Медведжа и Буяновац. Можете ли вы подробно рассказать о текущей ситуации в этих трех муниципалитетах? Как вы оцениваете вероятность того, что эта территория Центральной Сербии действительно станет предметом обмена?

Ричард Греннел U.S. Consulate Munich

Стоит сразу отметить, что сегодня мы не можем ожидать развития тех событий, которые происходили на территории муниципалитетов Прешево, Медведжа и Буяновац в начале 2000-х. Эти события были последствием референдума, проведенного в 1992 году, на котором местное албанское население высказалось за присоединение к Косово. Теперь там совершенно другая обстановка. В Прешево албанцы составляют 95% населения. В Буяноваце проживает 60% сербов и представителей других национальностей и 40% албанцев. А если речь идет о муниципалитете Медведжа, то там сегодня совсем другой национальный состав — албанцы составляют всего 10% населения. Большинство албанцев, которые проживали на территории этих трех муниципалитетов, переехало или в Албанию, или в Косово, или за границу в поисках лучшей жизни.

Прешево Preshevaa

Так что сегодня сербское государство полностью контролирует ситуацию в регионе. Албанцы в Прешево, Буяноваце и Медведже получили определенные права, которых у них раньше не было. О том, что ситуация находится под контролем, свидетельствует и тот факт, что сейчас, во время пандемии коронавируса, на этой территории полностью применяются те же меры, что и во всей Центральной Сербии. Соблюдаются законы Республики Сербия, так что я не вижу опасности возникновения каких-либо проблем.

Там действует и албанский национальный совет?

Да, в Сербии существуют 26 национальных советов, один из них — совет албанского национального меньшинства, который заседает в Буяноваце. Он помогает албанскому населению использовать все права, которые гарантированы конституцией, и следит за тем, чтобы эта территория находилась в правовом поле Республики Сербия.

Давайте вернемся к вопросу о вероятности осуществления плана «обмена территориями»…

В 1956 году, когда югославское правительство Александра Ранковича приняло решение присоединить к Косово три муниципалитета, которые сегодня находятся на севере края (Зубин Поток, Лепосавич и Звечан), это предпринималось с целью изменить структуру населения. Сегодня мы не можем рассматривать Прешево, Медведжу и Буяновац как дополнение к трем муниципалитетам севера Косово. Идею «разграничения» или «обмена территориями» сегодня нельзя реализовать. Для Сербии магистральная и железная дорога, которые там проходят, имеют стратегическое значение. Белград не согласится на такой обмен. На это также не согласится местное население, особенно без предварительного референдума. Но я не исключаю возможности какой-то незначительной коррекции границы.

В истории вокруг «раздела» Косово очень важна роль канцлера Германии Ангелы Меркель. США согласились бы с любым вариантом, который привел бы к подписанию соглашения между Белградом и Приштиной, даже с обменом территориями, о котором мы здесь говорим. Но Германия резко против такого варианта. Германия также не позволила бы стереть границу между Албанией и Косово — такие планы ранее тоже вынашивались.

Ангела Меркель Sven Mandel

К тому же Сербия, например, вложила очень много денег в строительство гидроэлектростанции «Газиводе». Мы знаем, что обустройство искусственного озера и строительство сооружения стоило в свое время 90 млн долларов. Из этого 45 млн — это деньги Сербии. По кадастровым книгам территория гидроэлектростанции принадлежит в том числе муниципалитетам, которые находятся с той стороны административной линии, в Центральной Сербии.

На мой взгляд, если и существуют подобные планы, они используются как «пробные шары», но их не удастся реализовать. Напрашивается вопрос, что в случае «обмена территориями» будет с шестью сербскими муниципалитетами, которые остались бы в центральной части Косово.

Как вы оцениваете степень лояльности Белграду албанского населения в муниципалитетах Прешево, Медведжа и Буяновац?

Албанцы, проживающие там, находятся полностью в правовом поле Сербии, они пользуются всеми конституционными правами и свободами. Конституцию они соблюдают, хотя в политическом смысле время от времени возникают некоторые проблемы. Сербия обеспечила местным албанцам образование на албанском языке, работают региональные телеканалы на албанском, албанцы также могут получить высшее образование на родном языке — университет из города Нови Пазар имеет свой филиал в Прешево. Так что у албанцев там все права, как и у всех других граждан Сербии. Но определенные политические трения существуют.

Население Прешево, Медведжи и Буяноваца смешалось. Часть какого-либо семейства, например, могла эмигрировать в Албанию, часть в Косово. Есть те, которые уехали даже в Турцию. Это нормально, что поддерживаются семейные связи между муниципалитетами Прешево и Буяновац с одной стороны и косовскими городами Гнилане и Приштина с другой стороны. Есть данные о том, что из Медведжи уехали 10 тысяч человек. Поэтому существует напряженность между властями в Белграде и местным населением по поводу места их постоянного проживания. Власти Сербии решили проверить данные о том, сколько людей реально проживает на территории этих трех муниципалитетов. Те, кто не проживает по адресу постоянной регистрации, не могут претендовать на определенные права. Но та часть граждан, которые в данный момент проживают там, соблюдает законы Республики Сербия. Они пользуются системой здравоохранения и образования. Но, как я уже сказал, в политическом смысле есть определенные разногласия.

Вы сказали, что многие албанцы из Медведжи переехали в Косово во время конфликта в 90-е годы. Переезжали ли в это время жители Косово в Медведжу или в Прешево и Буяновац?

Албанцы из силовых структур Косово SUHEJLO

Речь идет о незначительном количестве населения — возможно, менее 3% на все три муниципалитета. Но многие сербы уехали вглубь территории Центральной Сербии. Когда мы говорим о том, сколько сербов сейчас проживает в Косово и Метохии, то помним, что на территории центрального Косово их осталось всего 4,5%.

Так что если идея разграничения и существует, ее невозможно реализовать из-за структуры населения.

Как сами албанцы с юга Сербии смотрят на эту идею? Готовы ли они вдруг оказаться в новом государстве?

Нет, не готовы. Если бы что-то подобное и было оговорено, необходимо было бы провести референдум. Многие не понимают, как это выглядело бы на практике. Хорошо, границу можно передвинуть. Но албанцы в Центральной Сербии имеют другой подход к этому вопросу. У них намного больше прав. Они могут путешествовать в Европу без виз, пока у них гражданство Республики Сербии.

Албанское государство поддерживает албанское национальное меньшинство в Сербии. Можно ли с этой стороны ожидать попыток дестабилизировать политическую обстановку в Сербии?

Я не считаю это вероятным, потому что Албания на самом деле защищает позицию Косово. Они не сделают ничего, что могло бы поставить под угрозу статус Косово в данный момент. А в настоящее время все политические силы Косово говорят, что обмен территориями исключен и что коррекции границ не будет. Идею разграничения или коррекции границы ранее продвигал лидер Косово Хашим Тачи. Но в данный момент почти все партии согласны с тем, что нельзя допустить передела границ.

Встреча Александра Вучича и Хашима Тачи President-ksgov.net

Какое-то влияние Албании на территории южных сербских муниципалитетов с албанским населением существует, но оно не слишком значительное. Недавно прошла новость о том, что Косово предоставит финансовую помощь муниципалитетам Прешево, Буяновац и Медведжа для борьбы с эпидемией коронавируса. Но как раз на этой территории меньше всего зараженных. Если учесть тот факт, что албанские семьи многодетные, что несколько поколений живет под одной крышей, то ситуация лишь свидетельствует о том, что многие албанцы уехали за границу. Я сказал бы, что эта область полностью «европеизирована» — кто уезжает заграницу, тот потом туда забирает и родственников.

Но что касается плана разграничения, все политические структуры Косово публично выступают за недопустимость передела границ.

Если соглашение между Белградом и Приштиной все-таки будет подписано, насколько вероятно, что Албания предъявит новые претензии на сербскую территорию?

Если мы учтем позицию одного из центральных государств Евросоюза — Германии, то поймем, что это нереально. Несмотря на то, что некоторые албанские политики говорят о границе в районе сербского города Ниш, у Албании нет сил реализовать такой план. Это все тезисы для текущего политического пользования — грядут выборы, значит, нужно заявить что-то в таком духе. Но в реальности Албания не может претендовать на создание «Великой Албании» — это противоестественно.

А могут ли объединиться Косово и Албания в будущем?

Может быть, определенные политические партии и подумывают об этом. Но политическая верхушка Косово на это не пойдет, несмотря на то, что на словах она планирует стереть границу с Албанией. Никто не отказывается от своих высоких должностей во имя национального объединения. И в Косово, и в Албании проживают албанцы, но это по ментальности два разных народа. Видно, что Альбин Курти в данный момент никак не хочет расстаться с креслом премьер-министра. Его правительство ушло в отставку и, бесспорно, Косово ожидает период политической напряженности.