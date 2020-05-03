Киев, , 13:52 — REGNUM Заявление МИД Украины по случаю годовщины трагедии в Одессе выдержано в духе «пещерного национализма» и наполнено русофобскими штампами, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 3 мая телеканал 112.ua.

«На каком основании и от чьего имени функционеры МИД Украины без решения судов озвучивают предвзятую, радикальную позицию и дают узкополитическую оценку одесской трагедии? Почему эта оценка идёт вразрез с официальным заявлением президента Зеленского (президента Украины Владимира Зеленского — ИА REGNUM), но точь-в-точь отражает идеологемы режима Порошенко — Парубия (экс-президента Украины Петра Порошенко и бывшего спикера Верховной рады Андрея Парубия — ИА REGNUM)?» — задался вопросом политик.

Он напомнил, что согласно законодательству Украины за внешнюю политику страны отвечает президент Зеленский.

«За провокационное, искажающее правду о причинах одесской трагедии, разжигающее вражду и ненависть заявление руководство МИД Украины должно быть отправлено в отставку», — подчеркнул Медведчук.

Напомним, ранее МИД Украины выпустил официальное сообщение, в котором обвинил Россию в организации «провокации» 2 мая 2014 года, когда в Одессе украинские радикалы сожгли в Доме профсоюзов, только по официальным данным, 48 человек.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов заявил, что разница позиций Зеленского и МИД Украины по данному вопросу говорит о неуправляемости Украины.

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