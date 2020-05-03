Киев, 3 мая 2020, 13:52 — REGNUM Заявление МИД Украины по случаю годовщины трагедии в Одессе выдержано в духе «пещерного национализма» и наполнено русофобскими штампами, заявил председатель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук, сообщил 3 мая телеканал 112.ua.
Он напомнил, что согласно законодательству Украины за внешнюю политику страны отвечает президент Зеленский.
Напомним, ранее МИД Украины выпустил официальное сообщение, в котором обвинил Россию в организации «провокации» 2 мая 2014 года, когда в Одессе украинские радикалы сожгли в Доме профсоюзов, только по официальным данным, 48 человек.
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Как сообщало ИА REGNUM, ранее юрист Андрей Портнов заявил, что разница позиций Зеленского и МИД Украины по данному вопросу говорит о неуправляемости Украины.
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