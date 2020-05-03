Париж, , 13:33 — REGNUM Сенат Франции одобрил создание в июне комиссии по расследованию кризиса в области здравоохранения, сообщает Le Figaro.

Известно, что Сенат принял решение в отношении создании комиссии по расследованию, которая намерена пролить свет на хронологию кризиса, связанного с распространением коронавируса.

«Наша цель — увидеть, что сработало, что не сработало, извлечь уроки и убедиться, что Франция будет лучше подготовлена завтра», — отметили в Сенате Франции.

Как сообщало ИА REGNUM, глава регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс просит компании продолжить работать удаленно.

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