Париж, 3 мая 2020, 13:33 — REGNUM Сенат Франции одобрил создание в июне комиссии по расследованию кризиса в области здравоохранения, сообщает Le Figaro.
Известно, что Сенат принял решение в отношении создании комиссии по расследованию, которая намерена пролить свет на хронологию кризиса, связанного с распространением коронавируса.
«Наша цель — увидеть, что сработало, что не сработало, извлечь уроки и убедиться, что Франция будет лучше подготовлена завтра», — отметили в Сенате Франции.
Как сообщало ИА REGNUM, глава регионального совета Иль-де-Франс Валери Пекресс просит компании продолжить работать удаленно.
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