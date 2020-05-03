Токио, , 13:27 — REGNUM Министр экономики Японии Ясутоси Нисимура заявил о возможности послабления карантинного режима, введенного в связи с угрозой распространения коронавирусной инфекции. Об этом 3 мая он сообщил во время пресс-конференции.

В частности министр отметил, что в скором времени возможно возобновят работу музеи, парки отдыха и другие учреждения, но условием для этого будет являться успешность предпринятых ранее карантинных мер.

«Можно ослабить некоторые их существующих ограничений на экономическую деятельность», — отметил Нисимура.

Напомним, на сегодняшний день число выявленных случаев заражения коронавирусной инфекцией в стране достигло 15 тыс. 589 человек. От COVID-19 скончались 530 пациентов.

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