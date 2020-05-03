Вашингтон, , 13:05 — REGNUM В США повторно покажут фильм «Украинский обман: Импичмент. Деньги Байдена. Массовые убийства» на телеканале One America News. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп 3 мая на своей странице в социальной сети Twitter.

«Мистификация с импичментом будет разоблачена. … Нэнси (Нэнси Пелоси — спикер палаты представителей Конгресса США — ИА REGNUM) ничего не делает, вот почему её в первый раз вышвырнули как спикера. Кроме того, она должна немедленно вернуться в Вашингтон!» — написал Трамп.

Напомним, 50-минутный фильм был впервые показан в США в феврале 2020 года. Большая часть фильма посвящена госперевороту на Украине, роли США в этих событиях, а также коррупционным связям бывшего вице-президента США Джозефа Байдена. В фильме, в частности, затронута тема расстрелов людей на улице Институтской в Киеве в феврале 2014 года. Один из участников фильма, пожелавший остаться неизвестным, рассказал о том, что лично стрелял и в протестующих, и в правоохранителей, чтобы посеять хаос. Создателем фильма является бывший советник Трампа, политический эксперт Майкл Капуто.

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