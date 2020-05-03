Рига, , 13:02 — REGNUM На выходных сотрудники минздрава Латвии продолжают работу над программой отмены части ограничений, введённых до 12 мая. Об этом сообщила министр здравоохранения страны Илзе Винкеле на странице в социальной сети Twitter.

По ее словам, если на майских праздниках не будет зафиксирован прирост выявленных случаев заболевания COVID-19 правительство Латвии может смягчить введённый принцип 2×2 — обязанность соблюдать дистанцию в 2 метра и не собираться группами более двух человек.

«На следующей неделе правительство, решая вопрос об отмене ограничений, будет опираться на данные по вновь заболевшим в последние дни», — написала Винкеле.

Как передавало ИА REGNUM, с 13 марта по 12 мая в Латвии из-за пандемии коронавируса был введен режим чрезвычайной ситуации. В стране были отменены занятия в школах и спортивных секциях, а также запрещены массовые мероприятия.