Багдад, , 13:09 — REGNUM Премьер-министр Ирака Мустафа аль-Кадими призвал политические силы страны помочь в процессе формирования правительства. Об этом 3 мая сообщают местные СМИ.

Заявление политика было сделано во время телевизионного обращения после того, как боевики ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) совершили нападение на позиции шиитских ополченцев, убив 10 человек.

Глава правительства подчеркнул, что нужно скорейшим образом разрешить политический кризис в стране, иначе им могут воспользоваться боевики «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Напомним, несмотря на заявление правительства Ирака о полной победе над террористами, сделанное еще в декабре 2017 года, бандиты продолжают терроризировать местное населения, значительно активизировав свою деятельность в последние недели.

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