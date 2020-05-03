Вашингтон, , 12:55 — REGNUM Женщина по имени Ева Мурри утверждает, что Джо Байден сделал неуместное замечание в ее адрес более десяти лет назад, когда ей было 14 лет, сообщает Law and Crime.

Обвинение появилось в тот день, когда бывший вице-президент и предполагаемый кандидат от Демократической партии на грядущих президентских выборах впервые публично опроверг обвинения Тары Рид, которая обвинила его в сексуальных домогательствах и нападениях на нее, когда она работала в его команде в 1993 году.

Ева Мурри, которой сейчас 26 лет, является племянницей Кристины Одоннел, республиканки из штата Делавер, которая была кандидатом в Сенат; у Мурри была возможность от своей школы посещать политические мероприятия. На одном из таких мероприятий произошла ее встреча с Байденом в 2008 году.

«Я помню, как вошла в холл и была в восторге от всех этих людей в такой модной одежде, — сказал Мурри. — Когда подошла очередь Байдена и моей тети поздороваться, он быстро повернулся ко мне и спросил, сколько мне лет. Я ответила ему, и он ответил с комментарием: «Четырнадцать? Вы очень хорошо одарены для 14 лет!» Я была сбита с толку, но это определенно было странно. Он оглядел меня с головы до ног и задержал взгляд на моей груди, так что я догадалась, о чем он сказал».

В настоящее время Байдена сильно критикуют из-за обвинений в сексуальном насилии над бывшим сотрудником Тарой Рид. Представители Байдена опровергли это обвинение, а затем Байден решительно опровергнул это утверждение сам.