Минск, , 12:48 — REGNUM На сегодняшний день в Белоруссии все вопросы, касающиеся лечения людей решены, а средства защиты «мы экспортируем». Об этом заявил 3 мая президент Белоруссии Александр Лукашенко во время совещания по эпидемиологической ситуации в стране, сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

«Все вопросы для того, чтобы лечить людей, решены. Сегодня уже средства защиты мы экспортируем», — заявил Лукашенко.

Белорусский лидер похвалил людей, которые, по его словам, «молодцы», потому, что «не надевают» медицинскую маску «где попало», а носят ее при посещении общественных мест. Сначала был дефицит масок, потому, что люди «ринулись» в аптеки, а сейчас дефицита нет, «мы экспортируем эти маски», добавил Лукашенко.

Он также поблагодарил КНР и китайского лидера Си Цзиньпина, который передал Белоруссии два станка для производства медицинских масок.

«У нас будут целые фабрики благодаря этой помощи», — добавил президент постсоветской республики.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Александр Лукашенко во время совещания сообщил об обеспеченности республики всеми необходимыми лекарствами и средствами защиты.

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