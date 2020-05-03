Киев, , 12:37 — REGNUM Украинский бизнесмен Игорь Коломойский планирует обратиться в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) из-за принятого на Украине закона, согласно которому ему нельзя судиться в стране за «Приватбанк». Об этом он заявил в интервью Hromadske.

«Меня ограбили, этот закон закрывает мне возможности на время судиться в Украине, то есть возможности на восстановление справедливости исчерпаны, и я могу обращаться в Европейский суд», — сказал он.

Как сообщало ИА REGNUM, «антиколомойский» законопроект, запрещающий возврат «Приватбанка» структурам олигарха, был принят в первом чтении 30 марта. Однако после этого несколько депутатов парламента внесли к документу более 16 тыс. правок.

В ответ фракция «Слуга народа» решила внести изменения в регламент, которые позволят рассматривать большое количество поправок по особой процедуре.

Для применения этой процедуры необходимо 226 голосов. Ранее руководство Рады заявляло, что без «особой процедуры» рассмотрение 16 тыс. правок займет примерно полгода работы парламента.

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