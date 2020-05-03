Сеул, , 12:40 — REGNUM С 6 мая в Южной Корее отменят меры социального дистанцирования. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление премьер-министра страны Чон Сэ Гюна.

Известно, что данное заявление премьер-министр сделал 3 мая в ходе заседания Центрального штаба по борьбе со стихийными бедствиями, чрезвычайными ситуациями и катастрофами (CDSCHQ).

Сообщается, что будет возобновлена работа объектов, которые ранее были закрыты, а также разрешено проведение различных мероприятий и встреч при условии соблюдения мер предосторожности.

Премьер-министр также отметил, что после отмены мер планируется открыть общеобразовательные учебные заведения. Точный план выхода учащихся на занятия будет обнародован представителями министерства образования страны 4 мая.

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Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Южной Кореи продлило особый режим до 6 мая, однако ослабило некоторые меры социального дистанцирования, среди которых ослабление ограничений для религиозных сооружений и возобновление спортивных состязаний.

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