Одесса, Украина, , 12:05 — REGNUM Смена Петра Порошенко на Владимира Зеленского привела к тому, что в настоящее время в украинской политике правит иезуитство, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в воскресенье, 3 мая, комментируя заявление МИД Украины.

Одесса. 2 мая 2014 RADAK1

Как сообщалось ранее, в годовщину убийства нацистами мирных граждан в одесском Доме профсоюзов министерство иностранных дел Украины опубликовало заявление, в котором сказано, что «события в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия», направленного на дестабилизацию украинского востока и юга».

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«Нынешняя украинская власть — это, как я всё более убеждаюсь, мерзавцы особой марки. Порошенко был, по крайней мере, более прям: все, кто не поддержал госпереворот 2014 года, — враги; все сторонники добрососедских отношений с Россией — враги; все русские — враги; их надо уничтожать… Сегодня не так, сегодня всё более в украинской политике правит иезуитство.

«Внутренние возгорания» в Доме профсоюзов — это что-то из серии «в Бабьем Яру евреи сами себя расстреляли». А сторонники госпереворота, которые «пытались спасти из огня» его противников, разве не напоминают нам власовцев, которые, оказывается, «освободили Прагу»? Один почерк!

Историю, однако, не перепишешь, а документальные свидетельства, прежде всего видеокадры радикалов, закидывающих Дом профсоюзов бутылками с зажигательной смесью, в век интернета не уничтожишь. Мы помним, что они делали 2 мая 2014 года и что при этом кричали.