Киев, , 11:52 — REGNUM Противоречие между позициями президента Украины Владимира Зеленского и МИД Украины по вопросу трагедии 2 мая в Одессе является признаком неуправляемости страны, сообщил юрист Андрей Портнов 3 мая на своей странице в социальной сети Facebook.

Портнов напомнил, что президент Украины отвечает за внешнюю политику страны, поэтому сообщение МИД не могло выйти без его ведома и согласия.

«Или президент в течении одного дня радикально поменял своё мнение и опять попытался удовлетворить две стороны, или подчиняющееся ему министерство полностью вышло из-под его контроля и посчитало возможным его игнорировать и опровергнуть», — недоумевает юрист.

Он добавил, что в любом случае данная ситуация свидетельствует о неуправляемости Украины.

«Государство потеряло признаки управляемости, находится во временной инерции и на пути к хаосу и дезорганизации государственного управления», — подытожил юрист.

Напомним, ранее Зеленский выпустил нейтральное сообщение в связи с годовщиной трагедии в одесском Доме профсоюзов. Позже МИД Украины официально обвинил Россию в том, что украинские националисты сожгли заживо 48 человек в 2014 году.

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