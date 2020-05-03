Киев, 3 мая 2020, 11:52 — REGNUM Противоречие между позициями президента Украины Владимира Зеленского и МИД Украины по вопросу трагедии 2 мая в Одессе является признаком неуправляемости страны, сообщил юрист Андрей Портнов 3 мая на своей странице в социальной сети Facebook.
Портнов напомнил, что президент Украины отвечает за внешнюю политику страны, поэтому сообщение МИД не могло выйти без его ведома и согласия.
Он добавил, что в любом случае данная ситуация свидетельствует о неуправляемости Украины.
Напомним, ранее Зеленский выпустил нейтральное сообщение в связи с годовщиной трагедии в одесском Доме профсоюзов. Позже МИД Украины официально обвинил Россию в том, что украинские националисты сожгли заживо 48 человек в 2014 году.
Читайте ранее в этом сюжете: МИД Украины обвинил Россию в лицемерии в годовщину трагедии в Одессе