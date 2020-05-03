Киев, , 11:42 — REGNUM Радикалы приходят в годовщину сожжения людей в здании Дома профсоюзов с шашлыками на шампурах и поздравляют пришедших почтить память друзей и близки «с праздником», рассказали выжившие участники трагических событий в Одессе 2 мая 2014 года в авторском фильме Даниила Журавского «Без права на мнение», опубликованном 3 мая на YouTube-канале видеоблогера Анатолия Шария.

«Некоторые из радикалов приходят сюда с шампурами, с шашлыками, — рассказывает участвовавший с событиях мая 2014 года одессит. — Что это? Это провокация? Когда подходят к ним наши люди и начинают возмущаться, полиция становится между нами и ними, и их не трогают».

По словам горожанина, радикалы подходят к родственникам погибших и поздравляют с праздником, оскорбляя, таким образом, память их близких.

Между тем одесские власти не собираются расследовать ни массовое убийство 2 мая 2014 года, ни последовавшие за ним атаки на активистов движения «Антимайдан». Радикалы продолжают посылать угрозы выжившим участникам гражданского сопротивления пришедшим к власти бандеровцам.

«В 2015 году было нападение на меня: разбили голову, лежал в больнице, — вспоминает противник государственного переворота на Украине 2013−2014 гг. — И до сих пор тоже никакого расследования. Звонили с угрозами: «Прекратите ходить на Куликово поле! Прекратите поднимать эту тему! Мы вас достанем все равно!» А раскаивающихся не было».

Напомним, по официальным подсчетам, во время расправы националистов над мирными жителями погибли по меньшей мере 48 человек. Власти в течение шести лет «расследуют» произошедшее, однако виновные в массовом убийстве до сих пор не названы.