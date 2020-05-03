Куала-Лумпур, , 11:36 — REGNUM Власти Малайзии намерены ослабить ограничительные меры на следующей неделе, несмотря на то, что число новых случаев заражения растёт, сообщает Sindonews.

Известно, что большинство предприятий снова откроются в понедельник, 4 мая. Школы, кинотеатры и ночные клубы останутся закрытыми. Массовые мероприятия по-прежнему запрещены. Контроль национальных границ сохранится.

Решение о возобновлении деятельности предприятий вызвало критику со стороны политиков и членов правящей коалиции. Они считают, что ограничения ослаблять слишком рано.

Объявляя о плане ослабления ограничений, премьер-министр Малайзии Мухиддин Ясин заявил, что правительство потеряло 14,7 млрд долларов из-за ограничений, введенных с 18 марта 2020 года. Центральный банк Малайзии в апреле прогнозировал падение валового внутреннего продукта (ВВП) между 2% и 0,5% в этом году.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным министерства здравоохранения Малайзии, в стране выявлено более шести тысяч случаев заражения SARS-CoV-2.

Читайте ранее в этом сюжете: В Малайзии за сутки выявили 105 случаев заражения коронавирусом