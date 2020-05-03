Минск, , 11:39 — REGNUM Общая смертность в Белоруссии за четыре месяца снизилась на 1,5%. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая во время совещания по эпидемиологической обстановке в стране, сообщает БелТА.

По словам Лукашенко, накануне ему передали статистические данные, согласно которым за четыре месяца общая смертность в стране сократилась на 1,5%. В связи с чем Лукашенко выразил мнение, что если каждый квартал в республике будет удерживаться показатель 1,5−2%, «то мы на 7−8% уменьшаем смертность».

На фоне того, что «у некоторых государств» уровень смертности «постоянно растет», это хороший показатель, отметил Лукашенко, добавив, что в Белоруссии «динамика вниз уже несколько лет».

Отметим, в ходе совещания Лукашенко также заявил, что Белоруссии «в целом» удается сдерживать заболеваемость COVID-19.