Минск, , 11:38 — REGNUM В Белоруссии задействованы 10% аппаратов искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ) от всех, имеющихся в стране. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко 3 мая на совещании, посвящённом эпидемиологической ситуации, сообщило информационное агентство БелТА.

«По пневмонии, что я очень контролирую, заняты всего 10% от наличия аппаратов. У нас сегодня на ИВЛ чуть больше 200 человек. А аппаратов ИВЛ — 2,5 тыс. плюс полтысячи наркозно-дыхательных, если это нужно будет», рассказал он.

Лукашенко отметил, что коронавирус выявляют примерно у 9% всех тестируемых жителей Белоруссии. Заболевание COVID-19 диагностируют примерно у 30% людей с пневмонией.

«Сегодня претензий ни к министерству здравоохранения, ни к главным врачам больниц не предъявляю. Мы чётко выработали системы лечения инфицированных людей», — добавил президент Белоруссии.

Читайте также: На Украине за сутки выявили 502 новых случая заражения коронавирусом

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Лукашенко заявил, что распространение коронавируса в Белоруссии не превышает прогнозы, а врачи страны получили необходимый опыт лечения больных.

Читайте ранее в этом сюжете: Коронавирус в Белоруссии сдерживают «согласно плану» — Лукашенко