Малабо, , 11:11 — REGNUM Гвинея-Бисау и Экваториальная Гвинея направили самолеты на Мадагаскар за партиями «лекарства» от COVID-19. Об этом передает RFI Kiswahili.

По информации журналистов радиостанции, в то время как страны мира ведут поиски вакцины от коронавируса, президент Мадагаскара Андри Радзуэлина представил «лекарство» от COVID-19, изготовленное на основе целебных трав. Он вел переговоры о поставках с рядом президентов африканских стран, сообщили репортеры.

В ходе переговоров с Радзуэлиной президент Гвинеи-Бисау Умаро Сиссоко Эмбало заявил, что он может «доставить этот препарат с Мадагаскара и распространить его на территории стран — членов Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС)». В состав блока входят 15 стран региона, отмечают репортеры.

Борт из Экваториальной Гвинеи грузоподъемностью 1,5 тонны прибыл в Антананариву за партией препарата в среду, 29 апреля. Грузовой самолет из Гвинеи-Бисау прибыл 30 апреля.

По словам главы пресс-службы администрации президента Мадагаскара Ловы Хасинирина Раноромаро, принять лекарство согласились также в Того и Сенегале.

Однако в ВОЗ заявили, что в настоящее время не существует лекарства от COVID-19. В национальном медицинском институте Мадагаскара также выразили сомнения по поводу эффективности средства в лечении COVID-19.