3 мая 2020 | Время чтения 6 мин

До сих пор Россия с восхищением следила за борьбой Китая с коронавирусом, заключает автор. На этом фоне актуален вопрос, может ли слишком большой триумфализм со стороны Пекина угрожать превратить эти теплые чувства в обиду.

Александр Белов, , 11:36 — REGNUM После подавления студенческих протестов на площади Тяньаньмэнь в 1989 году Китай подвергся остракизму со стороны международного сообщества, а США и страны Западной Европы ввели в наказание за этот шаг против КНР эмбарго на поставки оружия, которое не снято и по сей день, пишет Дмитрий Саймс в статье, опубликованной 3 мая в The National Interest.

Китай. Дракон Иван Шилов © ИА REGNUM

Дмитрий Саймс New America

Тем не менее в последующие годы Пекин нашел неожиданного партнера в лице постсоветской России, чья военная промышленность оказалась в сложнейшей экономической ситуации из-за распада Советского Союза и поэтому была крайне заинтересована в том, чтобы вести дела с экономически процветающим Китаем. В результате за последующие несколько десятилетий Пекин стал крупнейшим потребителем российских вооружений, приобретая у Москвы истребители и ракетные системы в рамках своей военной модернизации.

Прошло тридцать лет, и очередной кризис толкает РФ и КНР ближе друг к другу: вспышка нового коронавируса в китайском промышленном центре Ухань за последние несколько месяцев переросла в глобальную пандемию, которая привела к экономической депрессии и стала причиной международной критики Китая. На фоне этих пертурбаций одной из немногих стран, которые встали на сторону Китая, была Россия.

В последние месяцы пандемия коронавируса подорвала международный имидж Китая, а также его деловые интересы за рубежом. Кампанию яростной критики Китая возглавили США. Администрация президента США Дональда Трампа обвиняет Китай во вспышке болезни, всё большее число сенаторов-республиканцев угрожают принять карательные меры против Пекина. Кроме того, многочисленные европейские государства обвинили Китай в стремлении использовать кризис для извлечения политической выгоды и в отправке им неисправного оборудования выявления зараженных.

Коронавирус в Китае Иван Шилов © ИА REGNUM

Даже ряд близких африканских партнеров Китая выступил с резкой критикой Пекина за то, что в КНР дискриминации якобы подверглись выходцы из стран Африканского континента. Затем несколько ключевых азиатских государств-тяжеловесов стали сокращать свою зависимость от Китая. Например, Япония объявила о предоставлении своим компаниям финансовых стимулов с тем, чтобы они переносили свое производство из КНР на родину. Со своей стороны, Индия ввела новые ограничения на иностранные инвестиции для предотвращения «оппортунистического поглощения» своих компаний китайскими финансистами.

В этом контексте Россия стала одним из немногих и самых активных защитников Китая на мировой арене. Министр иностранных дел России Сергей Лавров осудил призывы заставить Пекин выплатить компенсацию за ущерб, нанесенный пандемией коронавируса, назвав их «неприемлемыми» и шокирующими. Решительным образом против критики в адрес Китая, который якобы действовал недостаточно быстро, выступил президент России Владимир Путин. Во время телефонного разговора с председателем КНР Си Цзиньпином он назвал эти обвинения «контрпродуктивными». Российский лидер дал высокую оценку «последовательным и эффективным действиям», предпринятым китайскими властями для борьбы с вирусом. Он подчеркнул, что кризис послужил «дополнительным доказательством особого характера российско-китайского всеобъемлющего стратегического партнерства».

Владимир Путин и Си Цзиньпин Иван Шилов © ИА REGNUM

Более того, в то время как другие страны недавно разорвали экономические связи с Пекином, Москва предприняла шаги по их укреплению. 28 апреля Кремль объявил, что дает разрешение Российскому фонду национального благосостояния начать инвестировать в китайский юань и китайские государственные облигации.

Российское правительство также рассматривает новые крупные проекты с Китаем после того, как пандемия стихнет, включая новый газопровод в Китай и амбициозную новую железную дорогу, которая соединит порты Арктики и Индийского океана. Пекин, со своей стороны, с резким падением цен на нефть стал скупать больше российской нефти. По данным Reuters, китайский импорт российской сырой нефти в марте вырос на 31% по сравнению с годом ранее. Благодаря этим закупкам нефти Китаем российские нефтяные компании смогли остаться на плаву в условиях падения спроса в Европе из-за коронавируса.

Интерес России к более тесным отношениям с Китаем не является чем-то новым. С 2014 года Москва активно сближается с Пекином, чтобы помочь компенсировать давление со стороны Запада. Однако пандемия еще больше убедила Россию в том, что будущее за Китаем, заявил Алексей Маслов, директор Института Дальневосточных исследований Российской академии наук. По его словам, Китай рассматривается как страна, которая не только победила коронавирус, но и успешно преодолевает экономические трудности. Многие ожидают, что Китай начнет активно расширять свое влияние и продвигать новую геополитическую модель, как только он решит свои внутренние проблемы.

Маслов подчеркнул, что Пекину в достижении его глобальных амбиций после пандемии коронавируса, особенно в условиях растущего давления со стороны США, понадобится в качестве партнера такая великая держава, как Россия. Он добавил в интервью The National Interest, что Москва, в свою очередь, могла бы использовать этот рычаг, чтобы заручиться поддержкой Пекина в своих геополитических инициативах.

Китай также изучает возможности расширения сотрудничества с Россией. Если отношения с Вашингтоном продолжат ухудшаться, Пекин станет уделять еще больше внимания развитию экономических связей с Москвой, прогнозирует Синь Чжан, эксперт по китайско-российским отношениям в Восточно-китайском педагогическом университете в Шанхае.

Он отметил, если ослабление экономических и иных отношений между США и КНР действительно произойдет, Пекин будет рассматривать Россию и Евразию в качестве потенциальных направлений реструктуризации своих цепочек промышленного производства. Он добавил, что одной из областей, в которых Россия и Китай могут ускорить свое сотрудничество после пандемии коронавируса, является отказ от доллара США. За последние несколько лет две страны предприняли некоторые первоначальные шаги, чтобы уменьшить свою зависимость от доллара США, но низкий интерес Пекина к этому процессу значительно замедлил прогресс. По словам Синя, растущая напряженность в отношениях с США все изменит.

Однако некоторые в Москве обеспокоены тем, что Россия может в конечном счете проиграть в новой холодной войне между США и Китаем. Хотя Москва ранее извлекала выгоду из усилившейся напряженности между Вашингтоном и Пекином, недавние события грозят зайти слишком далеко, предупредил Дмитрий Суслов, профессор международных отношений в Национальном исследовательском университете Высшей школы экономики в Москве.

Китайские военные Chairman of the Joint Chiefs of Staff

По его мнению, продолжающееся усиление конфронтации между США и Китаем ставит перед Россией серьезные проблемы, потому что, чем серьезнее становится это противостояние, тем больше Россию будут вынуждать занять ту или иную сторону, а она это делать не хочет.

Суслов добавил, что всё более напористая внешняя политика Китая является еще одним источником беспокойства для Москвы. В разгар пандемии коронавируса Пекин взял на вооружение новую марку агрессивной дипломатии. Суслов указал на то, что многим российским наблюдателям кажется, что коронавирус разрушил еще одно политико-психологическое ограничение внешней политики Китая, которое не позволило Китаю продвигать себя в качестве модели для других и утверждать себя в качестве глобального лидера.

В последнее десятилетие Россия и Китай призывали к «принципу невмешательства» во внутренние дела других стран. Действительно, их общее неприятие усилий США по продвижению глобальной демократии послужило ключевым объединяющим фактором для двух стран. Однако Суслов предупредил, что ободренный Китай может в конечном счете потребовать, чтобы Россия последовала его примеру.

До сих пор Россия с восхищением следила за борьбой Китая с коронавирусом, заключает автор. На этом фоне актуален вопрос, может ли слишком большой триумфализм со стороны Пекина угрожать превратить эти теплые чувства в обиду.