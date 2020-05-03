Москва, , 10:19 — REGNUM Публикация в западной прессе об итогах расследования союза «Пять глаз» о замалчивании Пекином данных о коронавирусе — часть политизированной антикитайской кампании, развязанной на Западе. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 мая, об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Все обвинения Пекина нацелены на снятие ответственности за проблемы в системе здравоохранения западных стран, в частности в США. Поиск внешнего врага для отвлекающего манёвра — весьма циничный и, к сожалению, традиционный приём для Вашингтона и его сателлитов», — считает Слуцкий.

По его мнению, все заявления о лабораторной природе инфекции — не более чем домыслы.

Он заверил, что Китай открыто сотрудничал и продолжает сотрудничать со всем международным сообществом, предоставляя не только информацию, но и реальную медицинскую помощь.

«Китай не является сообщником коронавируса, он первым пострадал от COVID-19», — указал парламентарий.

Победить пандемию сейчас можно только сообща, без взаимных упреков и ненужного нагнетания напряжения, заключил Слуцкий.

Публикация австралийской Daily Telegraph вызвала широкий резонанс. Издание со ссылкой на спецслужбы утверждает, что Китай еще в начале декабря узнал о передаче вируса от человека человеку, однако «отрицал это до 20 января». Аналогичное обвинение выдвинуто в адрес ВОЗ.

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