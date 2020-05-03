Киев, , 10:01 — REGNUM Россия не заинтересована в расследовании трагедии в одесском Доме профсоюзов 2 мая 2014 года и чинит препятствия разбирательству, полагают власти Украины. Об этом говорится в заявлении украинского МИД, опубликованном на сайте министерства.

Россия названа украинским МИД «единственной стороной, которая явно не заинтересована в установлении объективной картины трагических событий в Одессе». В Киеве утверждают, что одесская трагедия явилась одним из элементов «цепи провокаций РФ».

Так, Москва не позволяет выдать Киеву одного из фигурантов дела, бывшего заместителя начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрия Фучеджи, говорится в сообщении. В МИД Украины отмечают также, что трагедия произошла из-за внутреннего возгорания в здании, а участники демонстрации за единство Украины пытались спасти заблокированных в здании людей.

Как сообщало ИА REGNUM, российский МИД не раз обвинял украинские власти в нежелании завершить расследование одесской трагедии. Напомним, погибшими в Доме профсоюзов в Одессе числятся по меньшей мере 48 человек. Ответственности за массовой убийство до сих пор никто не понёс.

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