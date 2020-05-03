Вашингтон, , 09:43 — REGNUM Большая часть разведывательных служб США полагает, что распространение нового коронавируса началось из лаборатории в китайском городе Ухане. Об этом говорится в материале, опубликованном на сайте телеканала Fox News.

По словам собеседника издания, сотрудника одной из спецслужб, до трёх четвертей из 17 американских разведывательных ведомств считают лабораторию источником вируса. Остальные спецслужбы указывают на отсутствие неопровержимых доказательств этой версии. Список ведомств, имеющих то или иное мнение, не приводится.

В разведках полагают, что распространение вируса началось после некой ошибки, которую допустили работники лаборатории. Никакими доказательствами это предположение спецслужбы пока не подкрепляют.

Другой собеседник телеканала полагает, что руководство США ранее было проинформировано о сокрытии властями КНР реального срока начала эпидемии. Китайское руководство узнало о заражениях людей раньше, чем было заявлено, и это стало известно американской разведке.

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