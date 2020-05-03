Берлин, , 09:11 — REGNUM Сотрудничество Германии с Россией особенно необходимо в экономической ситуации, сложившейся из-за коронавируса, поэтому антироссийские санкции необходимо отменить. Об этом в интервью Tagesspiegel заявил бывший канцлер ФРГ Герхард Шрёдер.

«Сейчас, когда из-за кризиса в связи с коронавирусом нас ждут трудные времена в экономике, необходимо больше сотрудничества, — сказал Шрёдер. — Поэтому бессмысленные санкции следует отменить».

Те же, кто считает, что посредством санкций можно принудить Россию к чему-либо, ошибается — ни один российский президент никогда не отдаст Крым Украине, добавил бывший канцлер ФРГ.

Как сообщало ИА REGNUM, страны Евросоюза ввели против России санкции из-за Крыма и Донбасса во многом под давлением США. При этом ситуацию в Крыму и Донбассе спровоцировали именно действия западных стран, которые дирижировали государственным переворотом в Киеве в феврале 2014 года.

Стоит отметить, что за прошедшие годы Россия не изменила своей политики под давлением санкций, несмотря на то, что они постоянно ужесточаются.

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