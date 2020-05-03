Москва, , 09:06 — REGNUM Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв видит политические манёвры в публикации о том, что спецслужбы США, Австралии, Новой Зеландии, Канады и Британии считают, что Китай заставлял своих врачей и ученых скрывать и уничтожать данные о вспышке коронавируса.

Сенатор обратил внимание на форму публикации — через СМИ.

«Публикация в австралийской газете… Якобы случайная утечка, ага. Запустить кампанию и погнать волну. Тоже из классической практики спецслужб», — рассуждает Косачёв в Facebook.

«Но тогда это уже не установление истины, а политические маневры с заданной целью — всеми правдами и неправдами обвинить, а затем и осудить Китай, сдержав развитие геополитического соперника», — полагает он и советует пока так к этому и относиться.

В то же время, по его мнению, если есть основания обвинять Китай в описанном поведении, то эта информация должна быть, прежде всего, в спецслужбах других, не ангажированных стран и, в случае подтверждения, в закрытых для публики органах Совета Безопасности ООН и той же ВОЗ.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, публикация австралийской Daily Telegraph вызвала широкий резонанс. Издание со ссылкой на спецслужбы утверждает, что Китай еще в начале декабря узнал о передаче вируса от человека человеку, однако «отрицал это до 20 января». Аналогичное обвинение выдвинуто в адрес ВОЗ.

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