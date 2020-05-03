Москва, , 08:54 — REGNUM Отказ украинского посла в Германии Андрея Мельника от участия в торжественной церемонии в Берлине, которая посвящена 75-летию победы над нацизмом, является очередным актом ненависти со стороны официального Киева. Такое мнение 3 мая высказал российский сенатор Алексей Пушков на своей странице в соцсети Twitter.

«Это очередная демонстрация ненависти со стороны киевской верхушки», — написал сенатор, добавив, что никто в данном случае ничего другого и не ожидал.

Также Пушков подчеркнул, что данное событие, по его мнению, не является важной новостью и место таковой — в рубрике «Мелкие факты».

Отметим, как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинский посол в Германии Андрей Мельник отказался от участия в церемонии возложения цветов павшим советским воинам-освободителям из-за того, что в ней будет участвовать посол России в Германии Сергей Нечаев.