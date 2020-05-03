Лондон, , 08:20 — REGNUM Спецслужбы ряда западных стран заподозрили правительство Китая в сокрытии и уничтожении данных о коронавирусе. Об этом сообщает The Daily Telegraph.

Отмечается, что газета ссылается на досье, которое было составлено спецслужбами Австралии, Новой Зеландии, США, Канады и Великобритании.

Согласно этому досье, пишет The Daily Telegraph, китайские власти якобы заставляли молчать врачей, лечащих пациентов с COVID-19, и уничтожали биоматериал. Кроме того, пишет издание, власти КНР якобы цензурировали посвященные теме коронавируса новости.

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Как сообщало ИА REGNUM, впервые об инфекции, вызванной новой модификацией коронавируса, китайские врача заявили в декабре.

На сегодняшний день США прочно удерживают первое место в мире по масштабам эпидемии коронавируса и числу смертей. Количество зараженных в этой стране превысило 1 млн человек.

Отметим, что Соединенные Штаты обвинили Китай в том, что он якобы замалчивал сведения о коронавирусе. Также Вашингтон обвиняет Всемирную организацию здравоохранения в том, что она якобы защищает Китай.

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