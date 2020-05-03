Нур-Султан, , 08:18 — REGNUM Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил готовность помочь Узбекистану в ликвидации последствий прорыва дамбы. Об этом 2 мая сообщили в пресс-службе казахстанского лидера.

Главы государств во время телефонного разговора обсудили ситуацию, сложившуюся из-за прорыва дамбы. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев выразил готовность совместно восстанавливать пострадавшие районы.

Стороны обсудили борьбу с коронавирусом — достигнута договоренность о создании совместных производств в сфере сельского хозяйства, машиностроения и легкой промышленности.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 мая в Сырдарьинской области Узбекистана произошло частичное разрушение дамбы Сардобинского водохранилища. Это привело к затоплению населенных пунктов в Узбекистане и на юге Казахстана.

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