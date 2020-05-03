Киев, , 07:50 — REGNUM Экс-министр здравоохранения Ульяна Супрун удалила всех вменяемых людей из окружения чиновников, принимающих решения в сфере здравоохранения, заявила украинский врач-инфекционист доктор меднаук Ольга Голубовская в эфире телеканала ZIK.

По словам Голубовской, при принятии тех или иных решений власть должна опираться на мнение экспертного сообщества, но в сфере медицины все компетентные специалисты были разогнаны бывшим министром здравоохранения Ульяной Супрун.

«Вышел премьер-министр, он же не свое мнение сказал, он же наверное консультации какие-то проводил, — говорит Голубовская об опыте зарубежных стран. — А кто у нас с кем консультируется, я не знаю».

Некоторое улучшение в этой сфере можно наблюдать в последнее время, «после Супрун, которая вообще всех отстранила вменяемых людей», однако говорить о наличии на Украине полноценного экспертного медицинского сообщества пока рано.

Во время передачи эксперты обсуждали существование на Украине закрытых лабораторий США, куда нет доступа украинским специалистам и которые функционируют вне украинского правового поля.

Напомним, родившаяся в Детройте гражданка США Ульяна Супрун решила переехать на Украину непосредственно перед государственным переворотом 2013−2014 гг. С августа 2016 по август 2019 годов являлась исполняющим обязанности министра здравоохранения Украины. С ее именем связаны масштабные антисоциальные изменения в системе здравоохранения страны.