Бразилиа, , 06:39 — REGNUM Федеральный суд третьего округа Бразилии дал бразильскому президенту Жаиру Болсонару еще пять дней на предоставление результатов своих анализов на коронавирус нового типа, сообщает пресс-служба суда.

При этом суд отклонил апелляцию стороны защиты бразильского лидера, который заявлял о невозможности исполнения этих требований. Таким образом, у Болсонару есть время до 7 мая, чтобы предоставить необходимую информацию.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее суд в Бразилии обязал президента страны Жаира Болсонару предоставить в течение 48 часов результаты тестов на коронавирус. В случае неисполнения решения суда на него будет ежедневно накладываться штраф в размере 5 тысяч реалов (около $911).

Читайте ранее в этом сюжете: В Бразилии суд обязал президента раскрыть результаты тестов на коронавирус