Сеул, 3 мая 2020, 06:12 — REGNUM Обстрелу со стороны КНДР подвергся расположенный в демилитаризованной зоне пост пограничных войск Южной Кореи, 3 мая сообщает агентство Yonhap со ссылкой на Комитет начальников штабов Республики Корея.
В ходе инцидента никто не пострадал.
Как сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2019 года власти Южной Кореи выразили решительный протест против артиллерийских военных учений, проводимых КНДР в приграничных районах.
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