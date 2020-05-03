Киев, , 06:05 — REGNUM В то время как украинские правоохранители вот уже как шесть лет «делают все возможное для поиска и привлечения к ответственности виновных» в убийстве противников Майдана в одесском доме профсоюзов, Россия использует трагедию 2 мая для разжигания вражды и ненависти. Такое заявление сделал МИД Украины в связи с очередной годовщиной поджога и массового убийства выступивших против государственного переворота украинских граждан в Одессе.

«События 2 мая 2014 в Одессе стали очередным элементом в цепи провокаций РФ в рамках реализации провального проекта «Новороссия», направленного на дестабилизацию украинского Востока и Юга и дезинтеграции Украины», — говорится в официальном сообщении украинского внешнеполитического ведомства.

По мнению МИД Украины, Россия — единственная незаинтересованная «в установлении объективной картины трагических событий в Одессе» сторона. Доказательством этому, согласно опубликованному сообщению, является предоставление российского гражданства экс-начальника ГУ МВД Одесской области Дмитрию Фичеджи, который обвинил в организации разгона мирной акции протеста на Куликовом поле действующего губернатора Одесской области Владимира Немировского и экс-секретаря СНБО Андрея Парубия.

Напомним, во время беспорядков на улице Греческой и при поджоге здания профсоюзов на Куликовом поле погибли 48 человек. Ранее 2 мая президент Украины Владимир Зеленский заявил о необходимости проведения «эффективного и беспристрастного расследования» трагедии.

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