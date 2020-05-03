Пекин, , 05:48 — REGNUM Предпринимаемая Соединёнными Штатами попытка привлечь Тайвань к участию в работе Организации Объединённых Наций (ООН) на правах наблюдателя является «оскорблением» принципов организации, заявили дипломаты из Пекина, передаёт 2 мая портал CNA.

Отмечается, что Пекин считает самоуправляемый остров своей провинцией, которая ожидает воссоединения с материковой частью Китая, а также образцовым субъектом в вопросе борьбы с коронавирусом.

Поэтому дипломатическая миссия Китая в ООН выразила «сильное возмущение и решительное неприятие» в ответ на заявления Госдепа США, в которых содержится призыв включить Тайвань в качестве наблюдателя на предстоящую ассамблею Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Читайте также: Китай выступает против предоставления Тайваню статуса наблюдателя в ВОЗ