Берлин, , 05:16 — REGNUM Руководство НАТО опасается, что осенью 2020 году может возникнуть вторая волна распространения коронавируса, и подготовит военный план действия для противодействия ей, пишет 2 мая газета Der Spiegel.

Контуры будущего плана сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе тайного заседания с руководством альянса, которое состоялось на прошлой неделе.

Сейчас, по информации источников, разработка плана находится в начальной стадии. В окончательном виде документ даст представление об организации логистики в условиях сложной эпидемиологической ситуации, маршрутов, полевых лазаретов для больных COVID-19. Для его принятия в будущем потребуется решение совета НАТО.

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