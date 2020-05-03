Бразилиа, , 00:55 — REGNUM Постановление МИД Бразилии о высылке венесуэльских дипломатов из страны заблокировал бразильский Федеральный верховный суд, 2 мая сообщает издание Antagonista.

Прошение об этом направил депутат национального парламента от левой Партии трудящихся Паулу Пимента. Парламентарий указал на то, что такие действия исполнительной власти могут привести к нарушению конституции республики и дипломатических норм.

Суд согласился с истцом, отметив что представители Венесуэлы не представляют опасности для Бразилии. Кроме того, судебная инстанция потребовала разъяснений по данному поводу от бразильского президента Жаира Болсонару и министра иностранных дел республики Эрнесту Араужу.

Как сообщало ИА REGNUM, 17 апреля Бразилия вывезла из Венесуэлы своих дипломатов, включая и членов их семей.

Читайте также: Бразилия вывезла своих дипломатов из Венесуэлы